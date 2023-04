La SNCB élargit l’offre de trains en Brabant wallon: plus de trains en semaine et le week-end

D’ici 2032, la SNCB prévoit des projets importants dans plusieurs gares de la province du Brabant wallon. Objectifs principaux : améliorer l’intermodalité pour faciliter le passage d’un mode de transport à l’autre, l’accessibilité et le confort des voyageurs. La SNCB veut ainsi augmenter dans tout le pays le nombre de places de parking vélos (+50.000 pour atteindre 164.000) et le nombre d’emplacement de parking voitures (+5.000 pour atteindre 80.000) et veut aussi doubler le nombre de gares accessibles pour les personnes à mobilité réduite pour atteindre le chiffre de 176.

Dès juin 2025, avec la mise à 4 voies partielle de la ligne 161 Namur – Bruxelles, l’offre suburbaine entre Bruxelles et Ottignies sera augmentée. En plus des 2 trains S8 par heure circulant actuellement, la SNCB réorganisera sa relation S4 qui circulera aussi toutes les 30 minutes d’Alost à Louvain-la-Neuve via Jette, le quartier Européen, Etterbeek (VUB) et Ottignies.

La nouvelle relation IC et la relation S61 plus fréquente permettront aux voyageurs de la ligne de voyager toutes les 30 min vers l’aéroport via une correspondance bus en gare de Fleurus.

Ce mercredi, le nouveau plan de transport et les plans d’investissement de la SNCB et d’Infrabel ont été présentés auprès de représentants locaux, fédéraux et d’acteurs de la mobilité lors d’une session d’information.

Ce plan sera déployé en 4 phases successives : décembre 2023, décembre 2024, juin 2025 et décembre 2025. Il est le fruit d’études de la demande et des besoins de déplacements, et est aussi basé sur l’évolution de l’infrastructure. Ce plan de transport est indissociable de la possibilité de recruter massivement. Dans ce contexte, plus de 500 conducteurs et accompagnateurs de train doivent être recrutés en 2023. Le plan implique aussi le respect total de la part d’Alstom de ses engagements pour le calendrier de livraison et la qualité du nouveau matériel roulant.

Ecolo Brabant wallon réagit à cette augmentation de l’offre

Ecolo

Le 31 mars dernier, le Conseil d’Administration de la SNCB a validé le nouveau Plan de Transport 2023-2026 qui est une des premières traductions de l’ambition du Gouvernement fédéral et du Ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), de faire du train la colonne vertébrale de la mobilité de demain. A la demande du ministre, ce plan de transport fait actuellement l’objet d’une présentation dans chaque arrondissement concerné. En voici en exclusivité quelques éléments forts pour le Brabant wallon.

Simon Moutquin, député fédéral Ecolo, explique : « Très concrètement, des travaux vont être entrepris dans les gares et points d’arrêt pour en améliorer l’accessibilité, ce qui est bien nécessaire. Ce nouveau Plan de Transport apporte de grandes avancées en Brabant wallon pour les trois prochaines années avec une amélioration de l’offre en semaine, en week-end et en soirée, une meilleure connexion avec Bruxelles, l’ouverture de la gare de Braine Alliance ou encore davantage de parkings vélos dans les gares brabançonnes »

Une concrétisation réelle

« Le rail belge s’inscrit dorénavant dans une trajectoire positive », souligne Ecolo. « Ce Plan de Transport est la première et conséquente concrétisation des ambitions des écologistes pour le rail et de leur action au sein du Gouvernement fédéral. Il se base sur la Vision Rail 2040 qui ambitionne une augmentation de 30% des voyageurs et un doublement du volume de marchandises transportées par rail dans les 10 ans, ainsi que sur les contrats de gestion signés entre le Ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, et les entreprises ferroviaires le 23 décembre 2022. »

Ces contrats prévoient un augmentation significative des moyens budgétaires consacrés au train (43,8 milliards d’euros au total jusqu’en 2032), une amélioration de la qualité du service, une augmentation du nombre, de l’amplitude et de la fréquence des trains ainsi qu’une évaluation annuelle des résultats obtenus grâce à des indicateurs de performance clairs et les ajustements nécessaires.

Georges Gilkinet : « En moins de trois ans, nous avons réussi à remettre le train sur ses rails et le faire sortir du tunnel sans fin dans lequel il était bloqué depuis plus de 10 ans maintenant. La Belgique a, à nouveau, de l’ambition, une vision, des objectifs et des moyens pour le rail. Grâce à cela, nous allons augmenter le nombre des citoyen.ne.s et des entreprises qui utilisent ce qui est le mode de transport le plus vert. Pour une mobilité plus simple, plus accessible, plus efficace, plus sûre et moins polluante. »