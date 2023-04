Centrale TGV de Manage-Seneffe: «Le Gouvernement wallon doit retirer le permis!»

Pour rappel, suite au désaccord entre la Ministre de l’Environnement, Madame C. Tellier, et le Ministre de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus, un permis unique a été délivré par défaut pour le projet de centrale TGV à Manage et Seneffe. Plusieurs recours de riverains et des communes ont été introduits au Conseil d’État à l’encontre de ce permis. La procédure est toujours en cours et l’avis préalable de l’auditeur n’a pas encore été rendu, selon le ministre Borsus.

Riverains et communes ne veulent pas de cette centrale TGV. - DC « Depuis le début de ce dossier, il y a une Wallonie Tellier et une Wallonie Borsus ; d’un côté, Madame Tellier affirme que la Wallonie payera un avocat pour défendre le permis délivré et, de l’autre, Monsieur Borsus, pour qui il n’est pas question de défendre les éléments d’urbanisme qui lui paraissent « problématiques » et qui demande d’ailleurs au même avocat de reprendre ses arguments contre le permis », commente le député qui a interrogé le ministre Borsus à ce propos de cette saga.