Georges Gilkinet l’affirme: le filtrage des plaques personnalisées est en cours d’affinement, «dans certains cas, les propriétaires ne sont pas conscients de la symbolique qu’elles véhiculent»

Au mois de septembre, une plaque « HH88 », interprétée comme Heil Hitler, avait défrayé la chronique. Le SPF avait alors pris contact avec le propriétaire afin qu’il change sa plaque. Celle-ci sera ensuite placée sur une liste noire afin de ne plus jamais être attribuée.

« De telles plaques d’immatriculation n’ont pas leur place sur la voie publique, même si les références sont parfois indirectes et que l’on ne peut exclure que, dans certains cas, les propriétaires ne soient pas conscients de la symbolique qu’elles véhiculent », a souligné M. Gilkinet.

À la suite de plusieurs signalements d’Unia, le ministre a demandé à la Direction de l’Immatriculation des Véhicules (DIV) d’être plus vigilante dans l’examen des nouvelles demandes. Une liste noire existe et elle est en permanence complétée et mise à jour. La collaboration d’experts externes, en l’occurrence la police fédérale, a également été requise pour améliorer le système.