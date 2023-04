EDITO - Pensions: ces élus pris la main dans le sac

Pour qu’une démocratie fonctionne normalement, il faut évidemment respecter la séparation des pouvoirs et les droits de l’opposition. Mais il semble tout aussi évident qu’on ne peut être à la fois le contrôleur et le contrôlé. Pour mieux comprendre, difficile d’être en même temps celui qui bénéficie d’avantages et celui qui les octroie. C’est un peu si comme dans un match de foot, un des arbitres jouait avec une des équipes. Cela créerait des déséquilibres, des situations injustes et la colère de l’autre équipe. Et pourtant, c’est un peu ce qui se passe depuis des décennies dans les différents parlements de notre pays, où des députés et les hauts fonctionnaires de ces assemblées, s’octroient des avantages et des suppléments de pension de manière discrète, illégale et sans contrôle externe. Le scandale des bonus de pension est en train d’exploser de toutes parts. Après le parlement fédéral, c’est au tour des députés flamands d’être pris la main dans le sac. Et selon nos informations, des dérives similaires ont été constatées au parlement wallon. Ben voyons !

Le monde politique tente d’éteindre un incendie gravissime, qui risque de provoquer des dégâts terribles auprès d’une opinion publique déjà très sceptique face à nos élus.