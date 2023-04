Le forem promeut les métiers d’aide-soignant et infirmier lors d’une séance d’information à Nivelles: «On espère susciter de nouvelles vocations»

Ce mercredi 19 avril, le forem organisait une séance d’informations sur les métiers d’aide-soignant et infirmier et plus particulièrement sur les formations pour accéder à ces deux professions. « Ce sont deux métiers qui sont en pénurie. À travers cet événement, on espère susciter de nouvelles vocations », explique Manon Diependael, experte en communication au forem, « La plupart des gens ignorent qu’ils peuvent avoir certaines dispenses ou bénéficier d’une bourse s’ils souhaitent se former à ces métiers. C’est donc également l’occasion d’expliquer ces aspects-là ». Au total, une trentaine de participants ont assisté à ce mini-salon. « Au moment des témoignages, on a vraiment senti l’intérêt des gens. Ils écoutaient attentivement et avec passion. Et si ça peut convaincre même une personne, ma journée est gagnée », confie Bénédicte Jonnart, conseillère au carrefour des métiers de Nivelles.

Les participants ont montré beaucoup d’intérêt. - M.D.