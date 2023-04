Le Bouledogue de David lui sauve la vie… en lui rongeant le gros orteil jusqu’à l’os: «Il m’a rendu service!»

Alors que David était assoupi dans le canapé, Harvey, le chien, a commencé à lui mordiller le pied, pour finalement lui ronger le gros orteil jusqu’à l’os ! Et David n’a strictement rien senti.

David se réveille alors et découvre que son gros orteil droit n’était plus qu’un moignon ensanglanté. L’os était fracturé, et l’ongle pendait.