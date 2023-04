Les nouveau-nés de familles précarisées ontplus souvent de risque d’êtrehospitalisés: «la santé des nourrissons est aussi liée à l’environnement»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Deux jours après l’accouchement, on rentre à la maison ! Depuis 2015, les séjours en maternité sont plus courts. Et on ne peut aujourd’hui valablement pas dire, selon une étude de la Mutualité chrétienne (MC), que cela a véritablement eu de conséquences négatives pour le bébé. Oui, le pourcentage de bébés réadmis à l’hôpital dans les 30 jours suivant leur sortie a augmenté, passant de 4,8 % (2010-2014) à 5,9 % (2015-2019). Mais une analyse plus poussée a permis d’identifier que le vrai problème était plutôt la précarité dans laquelle certaines mamans se trouvent…

« Les enfants de mamans bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) ont 30 % de risques en plus de devoir retourner à l’hôpital que les autres », résume Elisabeth Degryse, vice-présidente de la MC. Plus d’un nouveau-né sur 20 doit être réhospitalisé dans les familles précarisées qui ont effectué un court ou un moyen séjour à la maternité. Quand le séjour est long, ce qui peut être le signe d’un problème de santé, on grimpe à un sur 13.

La situation est d’autant plus interpellante que le nombre de familles précarisées augmente aussi. À l’échelle du pays, 19 % de la population belge était BIM en 2021, contre 15 % en 2008.