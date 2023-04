Les syndicats de Delhaize dénoncent l’interpellation d’une de leurs membres lors d’une action à Mons

Un huissier avait été envoyé sur le site montois pour la première fois depuis l’entame du conflit social, pour garantir l’ouverture du magasin et l’accès de la clientèle, a retracé Bertrand Delplanque, permanent SETCa, a retracé Bertrand Delplanque, permanent SETCa. « La police a demandé sa carte d’identité à notre collègue de la CNE » mais cette dernière ne s’est pas immédiatement exécutée. « Au bout d’un moment, un policier l’a menottée et elle a été embarquée dans une voiture banalisée. Elle a été libérée plus tard à la condition de respecter l’ordonnance émise, qui stipulait que nous ne pouvions plus nous trouver sur la propriété privée de Delhaize », a conclu M. Delplanque.

« Le personnel est certes déçu et remonté après l’échec », la veille, de la médiation entre direction et syndicats via un conciliateur social, « mais cela fait déjà sept semaines et le conflit n’a jamais dégénéré. C’est regrettable et honteux d’en arriver là », a commenté Bertrand Delplanque.