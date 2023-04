Le patron de Ryanair prêt à saisir les opportunités en Ukraine après la guerre

Ryanair souligne avoir embauché environ 60 pilotes et 80 membres d’équipage de cabine ukrainiens. À l’heure actuelle, ceux-ci travaillent principalement à partir d’aéroports polonais.

La compagnie aérienne prévoit de créer une trentaine de liaisons et d’avoir plusieurs bases dans le pays, au cours des 12 mois qui suivront son retour, a-t-il précisé.

Le CEO a ajouté que la reconstruction de l’Ukraine offrirait aux entreprises européennes une formidable occasion de participer et d’accélérer le processus, et que l’aviation jouerait un rôle clé, car « les Russes feront probablement sauter les routes et les ponts en quittant le territoire », de sorte que le transport des personnes par avion sera essentiel.