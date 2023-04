La finale de la Ligue des champions déplacée pour la 4e année de suite? L’UEFA pourrait retirer l’organisation à Istanbul

En 2020, la pandémie de coronavirus a forcé l’UEFA à revoir ses plans en mettant sur pied un Final Four à Lisbonne alors que la finale de cette année-là devait se tenir à Istanbul. Un an plus tard, la capitale turque devait récupérer l’organisation, mais une augmentation des cas de coronavirus a à nouveau modifié la situation et c’est à Porto que le Bayern et Chelsea ont alors croisé le fer. Enfin, l’an dernier, la ville de Saint-Pétersbourg a perdu son statut d’organisatrice en raison de la guerre en Ukraine menée par la Russie, renvoyant le Real Madrid et Liverpool à Paris.