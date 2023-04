Le magasin Dreamland de Jemappes est resté fermé ce mercredi

Toute la journée le magasin Dreamland et Dreambaby de Jemappes est resté fermé. Un mot était affiché pour prévenir les clients. « Cher client, comme vous l’avez peut-être entendu dans les médias, Dreamland a l’intention de se restructurer et de conclure un partenariat avec ToyChamp. Dreamland est fier de l’enthousiasme et de l’engagement de ses employés. Nous sommes donc conscients que la communication de ces intentions a un impact émotionnel sur eux. Tous nos magasins seront donc exceptionnellement fermés aujourd’hui afin que nous puissions apporter à nos employés le soutien initial nécessaire. Nous nous réjouissons de vous accueillir à l’avenir », pouvait-on lire.

Il était fermé ce mercredi. - T.D.