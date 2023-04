Cinq moutons, un poney et une jument abandonnés à leur sort secourus à Ghlin

Lire aussi Triste à Quaregnon: quatre chevaux affamés et en danger de mort saisis par Animaux en Péril, «le pronostic vital est toujours engagé pour une des juments»

Invasion de parasites

Sur place, les équipes d’intervention ont également découvert des cabanons misérables et encombrés de déchets dangereux : outillage, gros électroménagers à l’abandon et barbelés à terre. Délaissés, les équidés n’étaient plus habitués à être manipulés et ont demandé aux soigneurs professionnels et bénévoles une grande patience pour les approcher et les embarquer. Les deux moutons étaient quant à eux facilement manipulables tant ils étaient affaiblis, notamment par une invasion de parasites. Ils sont cachectiques (fonte des graisses et des muscles) et souffrent de diarrhées.