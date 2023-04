Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Elle se dit « très motivée », « curieuse » et « sainement nerveuse ». Ce samedi, lors du 28e congrès de l’Association européenne d’athlétisme (European Athletics, EA) qui se tient à Belgrade, Tia Hellebaut fera partie des 25 candidats à un des 13 postes de membre du Conseil de cette instance qui réunit toutes fédérations européennes du premier sport olympique. Un pari que la championne olympique 2008 du saut en hauteur a décidé de tenter pour rendre à son sport un peu de ce qu’il lui a donné. « J’ai eu tellement de plaisir avec l’athlétisme que j’ai envie de m’investir pour les générations futures », dit-elle.

Parmi les candidats, Hellebaut est, à 45 ans, l’une des six anciennes athlètes de haut niveau à avoir franchi le pas… et l’une des deux championnes olympiques avec la Roumaine Constantina Dita, sacrée sur marathon, elle aussi en 2008. Le vote promet d’être éminemment politique avec deux « blocs » bien distincts qui se profilent derrière les deux candidats à la présidence, le Bulgare Dobromir Karamarinov, le sortant, et le Tchèque Libor Varhanik.