Un concept innovant à Chapelle: «Gisèle» le beer truck débarque sur vos événements dès le mois de juin

Il y a deux ans, alors qu’ils sont en train de déguster une bière entre amis, Anthony Versischel et Julien Carnoli sont frappés par une idée. « En regardant de plus près, nous nous sommes rendus compte que la bière que nous étions en train de boire n’était en vente nulle part. Et de là, l’aventure a commencé. Anthony s’est positionné comme étant l’intermédiaire entre les brasseurs et les clients ». « Gisèle » était née !