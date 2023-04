Le roi Philippe souffrant lors de son voyage en Guyane française: trois côtes cassées sont à l’origine de sa petite forme!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous l’avions annoncé la semaine dernière. Le roi Philippe était souffrant. Pour s’en rendre compte, lors de notre voyage en Guyane française, il suffisait de regarder sa démarche. Durant ses déplacements, à l’instar de sa visite à la caserne de la Légion étrangère, il portait sa main droite du côté de l’abdomen.

Pire, lors de sa montée dans l’hélicoptère où il a pu découvrir le site du centre spatial guyanais d’en haut, il n’a pas pu s’empêcher de lâcher un « aïe » qui en disait long sur sa douleur.

On l’apprend cette semaine, cette visite en Guyane où on a finalement pu assister à l’envol d’Ariane 5 a failli se passer de la délégation belge. En raison de la santé du Roi. Ce dernier a surmonté sa douleur et les longues heures de vol pour répondre « présent ». Ce n’est pas un ancien paracommando pour rien : il sait faire preuve de courage. En fait, Philippe ne souffrait pas d’un simple « bleu » dû à une mauvaise chute lors de la pratique de sa passion : le kitesurf.