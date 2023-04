Les Dreamland et Dreambaby de La Louvière épargnés par la restructuration, pour l’instant: «Qui sait ce qu’il va se passer à l’avenir ?»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les annonces difficiles s’enchaînent en Belgique et en région du Centre. Après l’annonce de la fermeture du dépôt Logitoys à Houdeng, de la restructuration chez Avery Dennisson à Soignies, de la volonté de Delhaize de passer une série de magasins à la franchise provoquant des grèves dans les enseignes concernées, notamment celles d’Enghien, Épinois et Morlanwelz, c’est désormais du côté de Colruyt que le couperet tombe.

Le groupe qui il y a deux jours concluait un accord pour céder à 75% son entité Dreamland et Dreambaby à la firme ToyChamp a annoncé ce mercredi matin la volonté de fermer six magasins Dreamland et Dreambaby sur le territoire belge, invoquant une baisse de volume impactant négativement leur rentabilité. 192 emplois sont menacés.

Dans le Centre, seule La Louvière compte un magasin Dreamland et un Dreambaby. Un peu plus loin se situent ceux de Gosselies, Jemappes et Meslin-l'Évêque. Magasins qui ne devraient pas être concernés par cette restructuration. Selon les syndicats, les fermetures concerneraient plutôt le nord du pays, avec le Dreamland d’Hasselt et les Dreambaby de Drogenbos, Vilvoorde, Huy, Tirlemont et Beveren.