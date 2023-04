La première édition printanière d'Oxfam Trailwalker arrive à Saint-Hubert dans un mois

Grande nouveauté cette année : la 16e édition d’Oxfam Trailwalker aura lieu au lendemain de l’Ascension, et non plus à la fin du mois d’août. Une décision motivée par le fait que l’aérodrome militaire de Saint-Hubert a été réquisitionné par l’armée de l’air pour y effectuer des exercices cet été.

Pour cette première édition printanière, plus de 1 000 marcheurs et marcheuses se rendront à Saint-Hubert, qui accueille l’évènement pour la quatrième fois.

Les participantes et participants devront parcourir 100 kilomètres, par équipe de 4, sans relais, en moins de 30 heures. En amont de l’événement, les équipes s’étaient engagées à collecter un minimum de 1.750 € afin de contribuer aux actions d’Oxfam Belgique visant à lutter contre la pauvreté et les inégalités.

Comme lors de l’édition précédente, une randonnée alternative de 25 kilomètres (parcourue en moins de 7 heures par équipes de 2 à 8 personnes) débutera samedi à 13 heures au départ de l’aérodrome militaire de Saint-Hubert et prendra fin aux alentours de 20 heures, au même endroit. Chaque équipe aura collecté au moins 1.000 euros avant le départ, qui sera donné par la députée fédérale Mélissa Hanus.

Inscriptions

À l’heure actuelle, 216 équipes sont inscrites à l'événement, dont 152 prennent part aux 100 km et 64 au parcours de 25 km. Au total, elles ont déjà récolté plus de 230 000 euros de dons pour financer les 68 programmes qu'Oxfam Belgique déploie dans 23 pays.

Les inscriptions aux deux marches sont ouvertes jusqu’au 30 avril et peuvent se faire sur le site de l’évènement.

« En participant à Oxfam Trailwalker, les marcheuses et marcheurs s'engagent à lutter contre les inégalités et contribuent à la construction d’un monde plus juste, plus durable et plus solidaire », explique Elise Manhaeghe, organisatrice de l'événement.

Appel aux bénévoles

Afin que l'événement se déroule dans des conditions optimales, Oxfam Belgique est à la recherche de 100 bénévoles supplémentaires.

Leur rôle : organiser, en équipe, les points de repos et de ravitaillement (installation, tenue des ravitaillements, organisation des repas, accueil et informations aux équipes, ...), aider à la signalisation, à l’enregistrement des équipes et assurer l’animation tout au long du parcours.

Oxfam peut déjà compter sur l’appui de 128 bénévoles, inscrits pour contribuer à mener à bien le déroulement de l’évènement à partir du jeudi 18 mai.