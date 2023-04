Tadej Pogacar, vainqueur de la Flèche Wallonne: «Avec mon équipe, j’ai livré la course parfaite» (vidéos)

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s’est imposé mercredi dans la 87e édition de la Flèche wallonne au prix d’une seule mais décisive accélération dans la difficulté montée finale du Mur de Huy. « Ce fut une course très dure, une finale très spéciale » a-t-il indiqué. « Je remercie l’équipe pour son travail énorme, ce qui m’a donné beaucoup de courage dans cette course. Avec un tel travail, je me dois de conclure avec la victoire. Je pense que j’ai livré avec mon équipe la course parfaite, j’ai réalisé une montée du Mur de Huy sans faute. J’ai reçu beaucoup de motivation de mon équipe pour aller chercher la victoire, tout le monde dans l’équipe était très motivé. »

La course a été nerveuse dans la finale, notamment dans les derniers 25 kilomètres. « Il y a eu des chutes et nous en sommes passés très près. Nous nous sommes portés à l’avant de la course et nous avons bien géré la fin de course. Personne, à part peut-être l’équipe INEOS, nous a aidés, nous avions donc tout le poids de la course sur les épaules. Mes équipiers m’ont placé idéalement au pied du Mur de Huy, exactement comme c’était prévu. Je me devais de gagner. Passer la ligne en premier, je ne m’en lasse pas, j’aime gagner, je suis en pleine forme, je profite au maximum de ce genre de moment. »

Tadej Pogacar disputera dimanche Liège-Bastogne-Liège où il s’est imposé en 2021 devant le Français Julien Alaphilippe, absent mercredi à Huy mais qui est annoncé dimanche à Liège. « La Doyenne est une course différente, avec des côtes plus longues, mais c’est un objectif », a poursuivi Tadej Pogacar. « J’ai couru pendant tout le printemps dans des courses avec des côtes assez courtes. Je sais que Remco Evenepoel arrivera d’un stage en altitude et il y aura peut-être d’autres coureurs avec plus de fraîcheur que moi au départ. Je pense en tout cas que la Doyenne sera la classique la plus disputée de la saison. Elle sera très importante pour moi et pour mon équipe. Tout le monde au départ sera très fort, nous donnerons le maximum. »

Tadej Pogacar a déjà inscrit trois Monuments du cyclisme à son palmarès : le Tour de Lombardie, Liège-Bastogne-Liège et le Tour des Flandres. Il lui manque Milan-Sanremo (4e en 2023) et Paris-Roubaix. « Je ne pense pas encore à Roubaix mais j’y viendrai un jour, aussi pour le défi. »