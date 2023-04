Après-midi jeux pour la bonne cause ce dimanche 23 avril à l’INDA d’Arlon

Chaque année, l’Action DBA récolte des fonds pour soutenir les Projets Sud répartis dans six pays d’Afrique, en visant ces deux objectifs. Le premier s’axe sur l’Agriculture Familiale en appuyant des initiatives durables, autant auprès des hommes que des femmes. Le second objectif est celui de l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS) de la jeunesse africaine.

C’est dans le cadre de cette coopération internationale que quatre jeunes de l’Institut Notre Dame d’Arlon s’envoleront cet été vers l’Afrique : un au Rwanda et trois au Sénégal. « Le voyage de coopération internationale en Afrique nous permettra de découvrir de nombreuses réalités et d'y être confrontés en échangeant avec les locaux et en participant à des activités en tout genre », nous explique Cyprian l’un des adolescents participant au projet.