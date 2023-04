Air cocaïne, un trafic international de drogue à Liege Airport avec six ex-employés de Swissport qui ouvraient les barrières de sécurité: Yves, le policier ripou, a piqué la Rolex d’un trafiquant

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’enquête avait démarré sur base d’informations policières et elle avait été bien étoffée grâce aux données obtenues par Sky ECC, ces téléphones utilisés par le grand-banditisme qui ont été décryptés. Des observations avaient en outre été menées, notamment de nuit à l’occasion de déchargements d’avions contenant du fret, arrivant de Colombie, du Mexique ou du Panama.

Il avait été constaté, entre septembre et décembre 2021, d’étranges allées-venues de camionnettes de complices présumés ou voitures de location, avec des sorties de caisses non contrôlées par la police et la douane.