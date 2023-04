Du rêve à la réalité: à force d’envie et de persuasion, ce passionné de musique tourne son premier clip dans les Antilles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Amaury Bolette, mieux connu sous son surnom « Bona », a deux passions : la cuisine et la musique. « J’ai eu la chance de travailler dans les plus beaux établissements de la région, tels que l’Hostellerie Lafarques à Pepinster et les Fines gueules à Charneux. La cuisine m’a également permis de voyager et de me rendre dans les Antilles, plus précisément à Saint-Barthélemy », explique-t-il depuis cette île française, lui qui a quitté Verviers en novembre afin de bosser en outre-mer.