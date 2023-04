Le Dalida Institute, la prestigieuse école française de la voix, auditionne en Belgique

« Enseignement intensif, coachs influents et opportunités professionnelles garanties. » Le Dalida Institute n’y va pas par quatre chemins lorsqu’il s’agit de résumer le programme qu’il offre à ses élèves. Implanté dans le sud de la France à Aix-en-Provence, l’établissement a pour vocation de proposer une formation professionnalisante unique en France permettant l’acquisition d’une vision 360 sur l’ensemble de l’industrie musicale.

Le Dalida Institute sélectionne et prépare ainsi ses talents aux nombreux métiers de chanteur avec pour objectif d’offrir aux artistes sélectionnés l’assurance de débouchés professionnels. Un but atteint grâce à une formation sur mesure avec un enseignement personnalisé et une équipe pédagogique dédiée portés par la référence de chaque domaine. Souhaitant aussi accueillir des artistes belges dans son cursus, le Dalida Institute organise des auditions le 15 mai au Baixu – 3, Rue Picard – 1000 Bruxelles à Tour & Taxis. Les inscriptions se font ici. A vos vocalises !