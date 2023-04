À Mouscron, le Bardaf devient le Tire Bouchon: «C’est le restaurant des bons vivants!»

L’été dernier, Pierre Dujardin et Nicolas Mullier avaient frappé fort avec l’ouverture du Bananas, un concept qui n’existait pas encore dans la cité Hurlue. Ce bar éphémère et estival, niché au cœur du MIM, avait attiré bon nombre de clients, profitant de cette mini-plage et des installations à l’extérieur du Bardaf. Mais ils l’annonçaient déjà à l’époque, ils comptaient bien donner un nouveau souffle au restaurant.

Moins d’un an plus tard, c’est chose faite ! Les partenaires, qui gèrent, de leur côté ou ensemble, plusieurs établissements de l’entité (Liam’s, Michelle’s Pub, Monkey’s et Bananas évidemment), inaugurent ce jeudi le Tire Bouchon. Le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Pierre Dujardin et Nicolas Mullier ont à cœur d’y proposer un concept différent. « Le Tire-bouchon, c’est le restaurant des bons vivants ! Nous aurons 150 références de rhum, whisky, gin, cognac et autres alcools. Le tout accompagné d’un bon cigare et la possibilité d’en profiter dans l’orangerie », explique Nicolas Mullier. Une gamme de cigares sera donc disponible au restaurant.

Des « caves ouvertes »

Outre les alcools, le duo mise aussi sur une carte de vins très riche ! « Nous aurons une carte de vins traditionnelle. Mais chaque jeudi et vendredi, nous ferons une “cave ouverte” avec nos partenaires de Caves et Domaines. Ces jours-là, nous aurons plus de 400 références en vin. Nous aurons un endroit où les clients qui prennent une bouteille de vin pourront faire un selfie et venir coller la photo au mur », ajoute le gérant du Monkey’s. Une collaboration avec des commerçants et producteurs locaux ? Le Tire Bouchon veut leur faire la part belle ! « C’est aussi le restaurant des artisans du bon car nous travaillons avec des commerçants locaux. Par exemple, le poisson vient de chez Six, les légumes de chez All Fruits, mais aussi avec de petits fournisseurs. Ça nous permet de travailler avec des produits frais ! »

Une ambiance chaleureuse et conviviale. - ES

Du côté de la carte, on retrouve pas mal de viandes, mais pas que ! « On aura notamment le pâté en croûte maison que l’on pourra prendre au centimètre. Mais cet été, nous allons sortir une carte avec trois salades, des plats brasserie, trois plats de la semaine… Et nous travaillerons beaucoup avec les suggestions. » Pas question toutefois d’oublier le Bananas, qui rouvrira cet été ! Les deux concepts coexisteront au cœur du MIM, s’adressant chacun à leur public respectif.