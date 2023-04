Les travaux de la gare de Mouscron avancent bon train: la place Motte bientôt utilisée pour stocker et construire des éléments de la passerelle

La Ville de Mouscron l’annonçait il y a quelques jours : des modifications de circulation sont prévues dès la semaine prochaine et pour une durée de huit mois autour de la place Motte à Luingne. Une modification prévue pour continuer les travaux de la passerelle enjambant la gare de Mouscron. On y voit déjà des piliers érigés qui soutiendront cette future passerelle.

Par la suite, la place Motte sera utilisée pour assembler différents éléments de la passerelle. « On va fermer la place Motte pour y amener les futurs éléments de la passerelle pour des livraisons sur chantier, du stockage et puis pour la construction. Ce sont des éléments qui vont prendre beaucoup de place sur le site. Les éléments constitutifs de la passerelle seront amenés : deux très longues poutres (30-35 mètres), deux de 14 mètres et deux de 11 mètres. Ensuite, ils seront assemblés via le bétonnage d’un tablier, puis les éléments de la toiture s’y grefferont », explique Olivier Morantin du service Voirie. Une fois assemblés, ces éléments seront déplacés au-dessus des voies de chemin de fer.