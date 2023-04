LaMeuse Foot | Le challenge tilffois ou le nouveau conte de fées de Jean-Marie Raucq et Sammy Derwael

L’ensemble des Tilffois en est bien conscient, ce dimanche pourrait être marqué d’une pierre blanche. En cas de succès, les hommes de Jean-Marie Raucq et Sammy Derwael, nos deux invités de ce mercredi soir, seront champions. « Mais on se méfie de MCS Liège. À l’aller, on avait mené 4-1 chez nous avant de se faire rejoindre en fin de match », explique Jean-Marie Raucq, le T1, qui pourrait fêter un 8ème titre, lui qui a tout gagné en P2B, aussi bien en tant qu’entraineur que joueur avec des sacres ou des montées via le tour final ou encore un titre de meilleur buteur. de videos Son entraineur adjoint, Sammy Derwael, n’avait encore jamais connu la P2B, lui qui a bien arpenté la P2A avec Vyle-Tharoul notamment, l’endroit où il a probablement vécu sa plus belle période comme attaquant alors qu’il avait déjà côtoyé la P2C. Actif aussi en Futsal aussi bien comme joueur que comme coach, ce dernier se délecte de superviser un effectif de qualité et dont certains sont connus du monde du foot en salle liégeois.

« Je n’avais pas prévu de reprendre le coaching et j’y ai bien réfléchi quand Jean-Marie m’a contacté. Je ne suis pas sûr que j’aurais accepté si c’était quelqu’un d’autre que lui qui m’avait proposé d’être T2 d’une équipe seniors. Mais je dirais que je suis un passionné de foot et je pourrais même rechausser les crampons si jamais on avait une grosse hécatombe devant. Concernant ce noyau, c’est vraiment un groupe solidaire. Parfois, il peut y avoir des clans et des tensions mais ce n’est pas le cas ici. Celui qui m’a le plus marqué cette année dans l’équipe ? Je dirais Diego Asensio. »

Au-delà de cette échéance cruciale, les deux hommes sont revenus sur ce nouveau défi qui s’est présenté à eux alors que l’histoire entre Jean-Marie Raucq venait tout juste de se séparer avec l’UCE Liège et que Sammy Derwael sortait de près de 2 ans sans football en compétitions officielles.

Les deux hommes ont évoqué leurs rôles, le bien fou que ce nouveau challenge leur a procuré cette année ou encore les forces de l’équipe et les ambitions du Tilff en P1 s’ils y accèdent mais aussi l’importance de deux personnalités. « Pascal et Linda, les présidents du club, sont les véritables chevilles ouvrières de Tilff », disait encore Raucq. « Ils sont toujours là, même aux entraînements. Au-delà de l’aspect historique de ce potentiel sacre, c’est aussi pour les remercier du boulot qu’ils effectuent. J’ai senti une fibre d’appartenance quand on s’est parlé avec Pascal. Il fut un ancien joueur du club en réserve avant de gravir les échelons. Ce pourrait être un beau week-end donc. »