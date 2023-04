Licences: tous les clubs de Pro League ont reçu le feu vert

La Commission note aussi que 777 Partners a déjà investi un montant important depuis la reprise du Standard (près de 25 millions) et a donc respecté leurs engagements, ce qui « laisse présager » que ce sera le cas « au moins jusqu’au 30 juin 2024 » et donc jusqu’à la fin de la saison prochaine ».

À partir du moment où le KV Ostende a pris connaissance, mercredi, de la décision de la Commission des licences de lui accorder sa bénédiction pour la saison 2023-2024, il ne pouvait décemment rien arriver de fâcheux aux 17 autres clubs de D1A. C’est ce qui, au final, est arrivé, avec pour tous des sésames délivrés en première instance. Y compris donc pour le Standard qui, après avoir reçu un avis positif de l’Auditorat, avait été convoqué le 5 avril à Tubize pour répondre à certaines questions relatives à l’engagement financier de 777 Partners et à la provenance des fonds que son actionnaire américain comptait injecter dans le club. Les éclaircissements fournis par la direction du matricule 16 auront convaincu la Commission, qui a attribué au Standard sa licence en lui imposant, sur base d’une situation sportive qui reste compliquée, un suivi mensuel. Lequel passera par l’envoi, tous les mois, des preuves de paiement de salaire pour le staff et les joueurs, des montants dus à l’ONSS, à la TVA, au précompte professionnel, mais aussi l’envoi du plan d’apurement des dettes. Un contrôle qui concerne du reste la plupart des clubs, Anderlecht, l’Union et Seraing notamment, mais pas Charleroi, qui reste l’un des bons élèves de la classe.

L’Union a elle aussi reçu sa licence. Seule remarque de taille : concernant la licence européenne, la Commission indique, sans surprise, que le club bruxellois ne répond pas aux critères au niveau de l’infrastructure (le stade Marien n’est pas conforme aux normes UEFA). Et ce « étant donné que le club n’a, à ce jour, pas fourni d’accord avec un club et une ville pour disputer ses matches en cas de qualification aux compétitions européennes dans un stade de catégorie 4 pour la saison 2023-2024 ». En d’autres termes, la Commission déclare que la requête introduite par l’Union en vue de la licence européenne est recevable et fondée « à condition que le club fournisse un accord signé concernant la location d’un stade de catégorie 4 et l’attestation du bourgmestre de la ville concernée pour disputer ses matches en cas de qualification européenne. »