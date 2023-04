Bart Verbruggen va disputer son premier match pro aux Pays-Bas: comment Anderlecht a frappé un grand coup en attirant le prodige néerlandais

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bart Verbruggen (20 ans) croule sous les demandes de tickets depuis que le tirage au sort du 17 mars dernier à Nyon a choisi l’AFAS Stadion d’Alkmaar comme théâtre du match retour des quarts de finale de Conférence League entre l’AZ et Anderlecht. Les Pays-Bas n’auront d’yeux que pour Verbruggen et son premier match officiel au pays, ce jeudi. En tribune, la famille et les amis du gardien anderlechtois seront nombreux pour voir à l’œuvre le Néerlandais le plus célèbre de Belgique depuis quelques semaines.