Une œuvre du sculpteur morlanwézien Michelangelo Circo consacrées au pied du Mur de Huy

Monumentale, elle est haute de deux mètres, longue de quatre et pèse 2,5 tonnes d’acier Corten. Elle représente un vélo stylisé. Ses roues sont composées de trois anneaux, évoquant les trois ascensions du Mur et les trois victoires d’Eddy Merckx à la Flèche Wallonne.

« Je l’ai conceptualisée il y a trois ans »

« Je suis amateur de cyclisme, en effet et de sport en général », nous expliquait depuis Huy le sculpteur morlanwézien. « En général, je travaille selon ma propre conception. La sculpture au Mur de Huy est ma propre création. je l’ai conceptualisée il y a trois ans. Elle était chez moi. Puis est venue l’idée de la placer en bas du Mur. À sa place. Pour Binche, c’était une commande spéciale. »

Michelangelo, qui a fêté ses 50 ans le 11 mars dernier, a cette volonté de toucher un large public, mais particulièrement les jeunes. « Et ils sont en grande partie dans le monde du sport. J’ai aussi créé une œuvre en forme de ballon géant en acier pour l’école des jeunes de la RAAL à St-Julien. »

C’était en collaboration avec des élèves de la section technique de l’Institut Saint-Joseph. Qui a également mené aux sculptures en acier rouillé sur l’esplanade de la Friche Boch à La Louvière.

« Voir les choses sous un autre angle »

Ses œuvres ont toute une signification, nimbés de mathématiques, de géométrie, de philosophie, de sciences. « Ma démarche fondamentale, le message que je veux faire passer aux gens, c’est de sortir de leur caverne, comme dirait Platon. Je leur donne la possibilité de voir les choses, un objet, une matière, sous un autre angle. Après, chacun fait qu’il veut… »

C’est assez récemment que Michelangelo s’est lancé véritablement dans sa passion : à travers un prisme artistique, il veut susciter des réflexions et exprimer des réponses aux questions qu’il se pose depuis son enfance : la vie, la mort, le soleil, le ciel, la pesanteur/gravité…

« Cela a commencé vers mes 10 ans. Puis j’ai mis cela un peu entre parenthèses. Je suis devenu technicien en électronique dans le secteur industriel. Et cela m’est revenu il y a une dizaine d’années. J’ai commencé par des petites maquettes, chez moi. Maintenant, je travaille aussi dans un atelier permettant des volumes nettement plus importants. Ma passion prend une part de plus en plus importante. »