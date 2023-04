Standard: Nathan Ngoy aperçoit enfin le bout du tunnel

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce devait être, pour Nathan Ngoy, la saison de l’éclosion. Ce sera, au final, celle de toutes les frustrations. Une saison quasiment blanche, stoppée net le 9 septembre 2022 sur le terrain synthétique de Saint-Trond par des douleurs récurrentes à l’arrière de la cuisse droite, après avoir déjà été freiné, en tout début de compétition, par une blessure à l’ischio, puis au mollet. « Il faut trouver la racine du problème », clame haut et fort Ronny Deila. « Nathan est un garçon sérieux et très professionnel, cela ne provient donc pas de son hygiène de vie… »

On décèle au jeune (19 ans) défenseur central du Standard une lésion au niveau du tendon proximal des ischios-jambiers. Une période de quatre à six semaines doit servir à le remettre en selle, par le biais, puisqu’il n’y a pas de désinsertion sévère du tendon, d’un traitement conservateur destiné à gérer et traiter la douleur. « C’est toujours ce qui, dans un premier temps, est privilégié, car c’est la meilleure solution », nous explique un spécialiste. Plusieurs médecins, qui ont été consultés, arrivent à la même conclusion : il faut d’abord envisager l’option sans opération. Mais l’expérience ne s’avère pas concluante.