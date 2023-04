Brian Riemer privé de Benito Raman face à l’AZ Alkmaar: «Vous verrez le même Anderlecht que lors des derniers mois»

C’est avec Amir Murillo mais sans Benito Raman (NDLR : il est légèrement blessé et est resté en Belgique) que le Sporting d’Anderlecht a fait le trajet jusqu’à Alkmaar ce mercredi après-midi. Objectif : valider son billet pour les demi-finales de la Conference League après avoir gagné 2-0 lors de la manche aller en Belgique. « Vous verrez le même Anderlecht que lors des derniers mois », avance Brian Riemer. « On va garder notre style et notre identité malgré notre avance de deux buts. On a déjà réalisé de bonnes choses et on doit s’appuyer sur nos bases pour se qualifier. »

Reste qu’on se demande quel sera l’impact de la lourde défaite encaissée à Genk dimanche dernier et les cinq buts concédés. Une première depuis décembre 2017. « Je suis plutôt du genre à croire qu’on n’est pas tout en bas quand on perd et pas tout en haut quand on gagne », rétorque le coach danois quelque peu surpris par les critiques acerbes de la presse néerlandaise après la manche aller. « Je trouve cela intéressant qu’il y ait eu autant de commentaires sur notre prestation », répond Riemer avec une certaine ironie. « D’un côté, cela me réjouit. De l’autre, je trouve qu’on avait réalisé une solide performance. »