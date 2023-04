Phares, téléphone, documents...: les cinq petits pièges dans lesquels ne pas tomber au permis pratique!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Michaël, un lecteur namurois, râle à cause de l’échec de son fils à l’examen pratique du permis B : « Il pleuvait. La buée s’accumulait sur le pare-brise. Cela devenait dangereux. L’examinateur ne disait rien. Comme mon fils ne branchait pas la ventilation, je l’ai fait. Il a été recalé à ce motif ». Michaël râle d’autant plus que sa nièce a passé le même examen dans un autre centre. D’entrée de jeu, l’examinateur « lui a dit qu’il fallait ouvrir un peu la fenêtre et brancher la ventilation car ils étaient trois dans la voiture. Elle a réussi malgré cette remarque ».

Du côté du Service public de Wallonie, l’organisme de tutelle, on ne prononce pas sur ce cas précis n’ayant pas « les détails et les circonstances de ces examens ». L’examinateur namurois a probablement jugé que le comportement n’était pas acquis, ce qui est un motif d’échec. « En fait, le guide ne peut pas effectuer certaines actions. La liste est clairement indiquée sur les sites d’AutoSécurité et d’AIBV. Le candidat doit absolument lire ces consignes avant de se présenter », préconise Belinda Demattia, porte-parole de l’Agence wallonne pour la sécurité routière.