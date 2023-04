Le rappeur carolo Matisse sort ‘Distorsions’, un nouvel album aux thèmes intimistes qui résonne comme un ‘au revoir’: «C’est sans doute mon projet le plus sincère»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après une diffusion inopinée quelques jours avant la sortie initiale prévue le 19 avril, Matisse a officiellement balancé son nouvel album Distorsions mardi 18 avril.

Habitué à kicker sur des thèmes plus légers en utilisant une bonne dose d’humour, le jeune artiste de 19 ans surprend en abordant des thèmes plus personnels, qu’il lie à des sonorités plus mélancoliques.