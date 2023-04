Les Engagés dressent le bilan du gouvernement wallon: ils décernent la «Pantoufle d’Or» à Philippe Henry!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Et la pantoufle d’or revient… au ministre Philippe Henry ». Les premiers mots du chef de groupe des Engagés, François Desquesnes, donne le ton du rendez-vous auquel il a convié la presse ce mercredi, dans un resto namurois. Les troupes de Maxime Prévot entendent dresser un bilan, ministre par ministre, de l’action du gouvernement wallon. Et on comprend très vite qu’ils n’ont pas l’intention d’épargner qui que ce soit, qualifiant le gouvernement wallon de « pantouflard ».

Si chaque ministre se voit attribuer une action positive – souvent suivie d’un « mais » – les Engagés se sont surtout attelés à identifier des priorités… non-engagées (sic) par le ou la ministre.