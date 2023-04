Et à la fin, c’est Tadej Pogacar qui gagne

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Où il veut, comme il veut, quand il veut. À Huy, Tadej Pogacar a éparpillé la concurrence comme il a assommé la Flèche. Dans les dernières rampes d’un Mur qu’il a dompté comme s’il se baladait en forêt, le Slovène, habituellement porté sur l’offensive précoce, a cette fois patienté au maximum avant de décocher et décrocher tout le monde d’un seul souffle. C’est, finalement, la seule surprise d’une classique hutoise résumée à une explosive course de côte et à la consécration tellement attendue qu’elle en devenait gravée d’avance de l’ogre de ce printemps.

« Je suis content d’être en si grande forme, je profite au maximum de ces moments… Gagner ne devient jamais ennuyeux », tente même de rassurer le garçon, sourire sincère, tant il est bien conscient qu’il est occupé à tutoyer le sublime.