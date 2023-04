Ligue des champions: Manchester City rejoint le Real Madrid en demi-finale, l’Inter s’offre un derby milanais (vidéos)

Sans surprise, Manchester City et l’Inter Milan ont obtenu leur billet pour les demi-finales de la Ligue des champions, mercredi soir. Forts de leurs succès en quarts de finale aller la semaine dernière (3-0 pour les champions d’Angleterre et 0-2 pour les Intéristes), City a partagé 1-1 au Bayern Munich tandis que l’Inter Milan a aussi fait match nul avec le Benfica Lisbonne 3-3. Ce faisant, Manchester City rejoint le Real Madrid dans la répétition de la demi-finale de la saison dernière, remportée il y a douze mois par Thibaut Courtois et les Madrilènes après prolongation (défaite 4-3 et victoire 3-1 après prolongation).

Il faut remonter à tout juste vingt ans pour retrouver le derby milanais en demi-finales de la compétition majeure des clubs en Europe. Le Milan avait émergé (0-0 et 1-1) avant de battre la Juventus en finale. L’AC, qui compte sept victoires dans la Coupe aux grandes oreilles, retrouve le dernier carré pour la première fois depuis 2007 et sa victoire en finale aux dépens de Liverpool (2-1). L’Inter n’a plus évolué à ce niveau depuis 2010, année de son succès en finale contre le Bayern (2-0)

Il y aura sept joueurs belges concernés par ces rencontres qui se joueront les 9 et 10 mai (aller) et 16 et 17 mai (retour): Thibaut Courtois et Eden Hazard (Real), Kevin De Bruyne (Manchester City), Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere et Divock Origi (AC Milan) et Romelu Lukaku (Inter Milan). Il y aura au minimum deux Belges en finale et un maximum de cinq.

Bayern Munich - Manchester City : 1-1 Pour réussir un petit miracle, Thomas Tuchel a écarté Alphonso Davies et Serge Gnabry au profit de Joao Cancelo et Eric Maxim Choupo Moting. À City, Pep Guardiola a misé exactement sur le même onze de départ. Bien présents dans les duels, les Bavarois se sont créé beaucoup d’espace mais Leroy Sané, qui s’était infiltré dans la surface, a trop croisé sa tentative (17e). Le Bayern a eu chaud quand Clément Turpin a donné un carton rouge à Dayot Upamecano, pour avoir fauché Haaland filant au but, mais le Norvégien était hors-jeu et l’arbitre français est revenu sur sa décision (19e). Upamecano s’en est bien tiré une nouvelle fois lorsque Haaland a manqué un penalty pour une faute de main que le défenseur français avait commise (37e). L’attaquant norvégien a quand même eu sa revanche lorsque sur une combinaison avec De Bruyne, il a profité de la glissade d’Upamecano pour marquer son 12e but cette saison en Ligue des champions (57e, 0-1). Si ses chances de qualification étaient pratiquement nulles, le Bayern a tenté d’éviter la défaite. Sur penalty accordé pour une faute de main d’Akanji, Kimmich lui a permis d’atteindre cet objectif (83e, 1-1). Inter Milan - Benfica : 3-3 Simone Inzaghi a reconduit le onze de la semaine dernière avec Lukaku, qui est monté au jeu (76e). Du côté de Benfica, Nicolas Otamendi, le leader de la défense, a effectué son retour, au détriment de Morato. Comme Roger Schmidt a aligné Goncalo Ramos en pointe avec un trio en soutien, les Portugais ont commencé de manière agressive. Mais les Interistes ont repris progressivement possession du ballon et ont accéléré le rythme. Sur le premier tir du match, Barella a ouvert la marque d’une frappe enroulée dans la lucarne (14e, 1-0). Accélérant et ralentissant selon son bon plaisir, l’Inter était le patron. Toutefois, cela n’a pas empêché Aurnes de catapulter le ballon de la tête sous la barre d’André Onana sur un centre de Rafa Silva (38e, 1-1).