Un tilleul planté à la mémoire de Dion Jashanica tué par balle à l’âge de 20 ans à Molenbeek

La cérémonie a notamment rassemblé des jeunes du quartier Beekkant et la famille de la victime. « Nous avons répondu à l’appel des jeunes. La commune a planté un tilleul pour soutenir les jeunes dans leur implication pour un quartier serein et sécurisé », a commenté la bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux (PS).

Cela faisait un an, jour pour jour, ce mardi 18 avril 2023, que Dion Jashanica, 20 ans, a été tué par balle dans le quartier Beekkant, à Molenbeek. Pour honorer sa mémoire et marquer le coup, la commune de Molenbeek a planté un arbre et deux plaques (l’une commémorative, l’autre explicative) à proximité immédiate du lieu du crime. « Ce tilleul, arbre de vie et de paix, symbolise le combat de tout le quartier pour la vie et contre la violence en mémoire de Dion, tué le 18 avril 2022 », peut-on lire sur la plaque explicative.

Un avis de recherche avait été diffusé pour retrouver l’auteur du crime et son présumé complice. En cavale, le tireur avait pu être arrêté le mercredi 1er juin 2022 à la suite d’un contrôle policier du taximan qui le véhiculait parce que ce dernier roulait dangereusement. Il s’agit d’un certain Mohamed qui a été inculpé d’assassinat. Défendu par Me Didier De Quevy, il a d’abord prétendu que l’arme à feu – dont il se serait débarrassé en la jetant dans le canal et qui n’a pas pu être retrouvée jusqu’ici – aurait appartenu à la victime avant d’ensuite passer aux aveux et de confirmer qu’il s’en était bien équipé après la fameuse « bagarre ». À l’heure d’écrire ces lignes, il purgeait toujours sa détention préventive en prison.

Également en cavale, son présumé complice, c’est-à-dire le conducteur de la voiture qui l’avait véhiculé sur le lieu du crime, avait quant à lui pu être arrêté le mardi 28 juin 2022 tandis qu’il dealait ! Il s’agit d’un certain Mohamed qui a été inculpé de complicité d’assassinat. Défendu par Mes Yannick De Vlaemynck et Jonathan De Taye, il clamerait toujours son innocence et a pu bénéficier d’un bracelet électronique pas plus tard que le vendredi 24 février 2023.