Du retard dans la distribution des nouvelles tenues pour des milliers de militaires

« Fin janvier, 20 000 militaires avaient fait l’objet de mesures (pour déterminer les tailles des différentes pièces d’équipements de que la Défense appelle le BDCS (le nouveau « Belgian Defence Clothing System ») et actuellement 9.300 militaires ont reçu un ensemble complet de nouveaux vêtements », a-t-elle affirmé en commission de la Défense nationale de la Chambre en réponse à une question de la députée Annick Ponthier (VB). Le contrat de fourniture des nouvelles tenues dites Multicam® a été attribué l’an dernier au consortium SSC (les entreprises belges Sioen et, Seyntex, ainsi que l’américaine Crye Precision), qui équipera pour les quinze prochaines années les militaires belges – à l’exception de ceux de la Marine. Ceux-ci ont eux aussi reçu de nouveaux uniformes de travail. Mais il s’agit de tenues bigarrées de plusieurs tons de bleu et de blanc, identiques à celles utilisées au sein de la marine néerlandaise – avec ces nouveaux vêtements multicouches et accessoires opérationnels. Le budget total est de 410 millions d’euros,

Selon Mme Dedonder (PS), en raison de problèmes de production au sein du consortium SSC pour les pantalons légers, la mesure et la distribution des vêtements BDCS a débuté avec un mois de retard le 7 décembre 2022. Six mille militaires ont été entièrement équipés au cours du même mois. À partir de janvier 2023, la Défense a procédé aux mesures des militaires et à la livraison aux unités qualifiées d’unités « prioritaires ».

La livraison d’ensembles complets pour tous les militaires mesurés n’est pas possible pour le moment en raison de la différence observée entre la taille estimée et la taille réelle des pantalons légers et lourds, a ajouté la ministre.

Dans certaines unités, les nouvelles tenues côtoient en effet toujours les anciennes, dites « Woodland’, aux quatre-cinq tons utilisés depuis une vingtaine d’années.