Maxime Prévot, Réné Collin...: les visages politiques belges réagissent à la mort de Charles-Ferdinand Nothomb, «j’ai perdu un mentor»

« Charles-Ferdinand Nothomb aura consacré sa vie publique à la défense du bien commun et du service public, comme parlementaire, ministre, président de la Chambre ou encore président de parti », a souligné M. Prévot notant au passage les « conseils avisés avec bienveillance » que dispensait encore M. Nothomb malgré sa retraite politique.

« Il chérissait le domaine du Pont-d’Oye, Habay-la-Neuve, sa province du Luxembourg, la Belgique, l’Europe et bien au-delà. Encore récemment, il était particulièrement vigilant quant à une hypothétique septième réforme de l’État. Mais surtout il était vif et avant tout en dialogue avec les personnes. Charles-Ferdinand était un vrai généreux d’esprit. Un bâtisseur de ponts, à qui nous rendons hommage et témoignons notre reconnaissance », a-t-il ajouté.