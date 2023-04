Les dames d’Andenne, championnes de P1

Mais revenons à cette soirée du 16 avril où les Oursonnes recevaient Jemeppe, 3ème de la série. Invaincue cette saison, elles ont seulement concédé un petit point, une victoire leur suffisait pour être sacrée championne, c’est toujours plus chouette à la maison, et rencontrer Beauraing, leur rival pour le titre, la semaine prochaine délivrée de tout stress.

Un succès dont leur coach, Valentine Hannecart, a été le principal artisan en apportant toute son expérience du haut niveau et en façonnant un groupe soudé et solidaire.

Et bien le stress aura été de courte durée. Dès le ballon mis en jeu, ballon offert par l’échevin Vincent Sampaoli, les filles d’Andenne prennent le match en main et le score est déjà de 3 – 1 à la mi-temps des œuvres de Christelle Lhoste (2) et Pauline Famerée. Mélanie Limage réduit l’écart pour Jemeppe. La deuxième mi-temps est un peu moins intense, le match est plié, et un quatrième but est inscrit par Mélanie Matout. Et au coup de sifflet final, c’est l’explosion de joie. La nuit a été longue !