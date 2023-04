Grande première dans la région: un défilé de mode dans une jardinerie à Theux

Cette grande première dans notre région, on la doit à la direction du magasin Univert Pauly-Andrianne à Theux. « Il s’agit d’une jardinerie de 8.000 mètres carrés », explique Laurence Deckers, la shop manager de l’établissement. « Notre concept s’inscrit dans une volonté de donner plus de place à la nature dans le quotidien de chacun en lui proposant inspiration et matériel pour bien vivre en extérieur. Ainsi, on retrouve des plantes, des ameublements de jardin, tout le nécessaire pour faire du camping, un rayon textile… L’idée de réaliser un défilé de mode ici, dans notre magasin, est d’ailleurs liée à ce dernier exemple de produits. »