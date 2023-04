«Harry Potter»: les raisons d’un remake attendu… ou pas

La rumeur courait depuis un certain temps ! Le studio Warner Bros, à la barre des films « Harry Potter » sortis entre 2001 et 2011, cherchait une façon de relancer sa poule aux œufs d’or sur nos écrans. Et on comprend pourquoi ! Pour un budget total de 1,15 milliard de dollars, les huit films avaient rapporté près de 8 milliards de dollars au box-office mondial.

Du grand au petit écran

Quitte à raconter la même histoire, autant varier le format. Et ça tombe bien car si quelquechose a évolué depuis la sortie des films, c’est bien notre rapport aux écrans. L’arrivée des plateformes de streaming a changé la donne. Et la pandémie a cimenté la tendance ! En gros, les spectateurs veulent plus de choix individuel, plus de binge et ne se déplacent en salle que pour de grands spectacles justifiant le détour et le prix d’entrée : les dessins animés, les franchises de superhéros et les films d’horreur semblent tirer leur épingle du jeu.