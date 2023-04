Apple annonce une réduction de ses émissions de CO2 de 45% depuis 2015, visant une «neutralité carbone tout au long de la chaîne»

Le géant technologique affirme avoir réduit son empreinte carbone de 45% depuis 2015, bien que ses revenus aient augmenté de plus de 68% au cours de la même période.

D’ici 2030, le fabriquant des iPhones vise à réduire ses émissions de 75% par rapport à 2015 et à éliminer les émissions résiduelles via des mesures compensatoires et de la capture de CO2.