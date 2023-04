Énorme coup dur pour la Fédération de football des Pays-Bas: des hackers réclament une somme incroyable pour ne pas dévoiler les contrats des joueurs de l’équipe nationale

La KNVB est dans de beaux draps… En effet, un groupe de cybercriminels réclame la somme d’un million d’euros à la Fédération de football des Pays-Bas pour ne pas dévoiler des centaines de milliers de documents internes. Des copies de documents d’identité et de contrats de joueurs de football célèbres, d’entraîneurs et de membres du conseil d’administration étaient notamment conservées dans ces documents, selon plusieurs sources.

Lockbit, le groupe qui a fait l’attaque, demanderait plus d’un million d’euros de rançon à la KNVB. Si elle paie, Lockbit promet de rendre à nouveau accessibles les fichiers et les ordinateurs des otages et de ne pas publier les documents volés. Lockbit est connu pour demander des rançons élevées, qui se chiffrent souvent en millions d’euros. Le KNVB déclare que les fichiers sont « probablement impossibles à récupérer ».