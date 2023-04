«Trouver une solution adaptée à vos besoins»

L’étude d’installation HVAC (NDLR : toutes les installations de gestion de la température intérieure) dans le domaine du sanitaire, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, des énergies renouvelables, d’installation géothermie, panneaux thermiques et photovoltaïques. Notre expérience du métier nous permet de proposer une ou plusieurs solutions adaptées aux besoins de chacun, autant du côté des particuliers que des entreprises de construction, des promoteurs immobiliers et de l’industrie.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

Je suis natif de Ciney et c’est donc, logiquement, que je m’y suis installé. J’ai commencé mes activités seul dans la région de Celles et Dinant mais je me suis vite retrouvé à Bruxelles pendant une dizaine d’années. C’est à la suite d’un accident de la route que j’ai décidé de ne plus travailler dans cette région pour enfin revenir dans le Namurois. Notre axe de travail se situe le long de la 411 à une trentaine de kilomètres de part et d’autre entre Gembloux et Arlon.

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

Il y en a beaucoup et il est difficile d’en choisir un particulièrement. Je dirais que chaque mise en service reste un bon souvenir tellement notre travail est varié. Le meilleur reste de toute façon les éloges des clients lorsqu’ils sont contents du travail accompli.

Quelles sont les qualités incontournables dans votre secteur d’activité ?

Les connaissances techniques ! Bien entendu, chaque approche du client est différente et nous devons rester à l’écoute des besoins afin de proposer la meilleure solution. La rapidité et la réactivité sont bien entendu très importantes et sur ce point, je me dois de rester honnête car la conjoncture est difficile et le travail administratif de plus en plus lourd.

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

Elle est composée de particuliers, promoteurs, entreprises générales, communes et syndics car nous avons de nombreux immeubles en maintenance.

Avez-vous des projets pour la suite ?

Les projets sont nos chantiers actuels. Pour l’instant, nous n’avons pas le temps de penser à autre chose. Néanmoins, la construction d’un entrepôt avec bureaux et magasin était prévue mais ce projet est quelque peu gelé.

Le mot de la fin est pour vous !

Nous espérons bien évidemment que nos clients soient satisfaits du service et du travail effectué. Bien évidemment, je sais que nous ne sommes pas les meilleurs mais nous essayons de nous améliorer continuellement. Actuellement, la conjoncture est difficile tant la main-d’œuvre se fait rare alors que notre carnet de commande est complet pour l’année et au-delà. Comme toujours, nous y arriverons mais il faudra se serrer les coudes. Ce qui me rassure, c’est que la demande est de plus en plus importante. Nous ne sommes peut-être pas les meilleurs mais cela veut simplement dire que nous pouvons encore évoluer grâce à vous, nos clients.