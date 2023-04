Guerre en Ukraine: Séoul déclare que son aide militaire à l’Ukraine «dépendra de la Russie»

La Corée du Sud a soutenu les sanctions économiques imposées à Moscou et envoyé de l’aide humanitaire et des équipements non létaux à l’Ukraine. Elle a également signé récemment d’importants contrats d’armement avec des pays européens, dont la Pologne.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a laissé entendre mercredi dans une interview à l’agence de presse Reuters que son pays pourrait fournir des armes à l’Ukraine.

« S’il existait une situation que la communauté internationale ne pourrait tolérer, comme une attaque à grande échelle contre les civils, un massacre ou une violation sérieuse du droit de la guerre, il pourrait être difficile d’insister pour ne fournir qu’une aide humanitaire ou financière », a-t-il déclaré.

La Russie a réagi mercredi, mettant en garde Séoul.

« Malheureusement, Séoul a pris une position assez inamicale dans toute cette histoire », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Un « début de livraisons d’armes signifierait indirectement un certain degré d’implication dans ce conflit », a-t-il prévenu.

Alliée des États-Unis, la Corée du Sud est un exportateur d’armes de plus en plus important au niveau international, mais était jusqu’ici opposée à toute livraison d’armes à l’Ukraine.

Un document des services de renseignements américains qui a récemment fuité décrit le gouvernement sud-coréen comme déchiré entre sa politique actuelle en matière d’aide létale et les demandes croissantes de l’Occident pour obtenir des armes pour l’Ukraine.