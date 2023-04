«Lost Luggage»: dans l’enfer des attentats de Bruxelles

Dans cette série flamande, Samira Laroussa est confrontée à toute une série de rencontres, que ce soit avec des victimes ou leurs proches. Mais sous son air inébranlable, cette policière aguerrie se retrouve submergée par l’émotion. Son objectif (au-delà de la restitution des bagages) ? Apprendre à gérer ses propres traumatismes. Un récit qui permet à la fois d’entretenir la mémoire et de prendre de la hauteur par rapport à ces événements tragiques. « C’est une histoire qui mérite d’être racontée et dont nous devons nous souvenir. Une histoire de douleur, de courage, d’espoir et d’amour qui résonne très fort en nous », estime le patron de la chaîne flamande Eén, Olivier Goris, dans une interview pour « De Morgen ».

Véritable réussite à la fois critique et populaire, cette création 100 % belge a tapé dans l’œil du service de streaming Disney+. Mercredi 26 avril, la plateforme aux grandes oreilles mettra en ligne les six épisodes du feuilleton. Et si vous souhaitez prendre un peu d’avance, sachez que le site Arte.tv propose également l’intégralité de la série dès ce jeudi 20 avril et ce, gratuitement. Une semaine plus tard, le 27 avril, la chaîne Arte diffusera à la télévision ses quatre premiers épisodes, dès 20h50.

Au casting de « Lost Luggage », on retrouve Lara Chedraoui dans la peau de Samira. L’actrice (qui est aussi chanteuse) donne la réplique à d’autres comédiens notamment vus sur Netflix, comme Jeroen Van der Ven (« Undercover ») et Isabelle Van Hecke (« The Twelve »).