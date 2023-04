Le couperet est tombé: ce Dreambaby doit déjà fermer ses portes… 10 mois à peine après son ouverture, «c’est vraiment une institution et c’est bien sûr une tragédie»

On apprenait finalement que des magasins allaient fermer leurs portes. Si certaines régions ne sont pas concernées par les restructurations, certains emplois sont néanmoins menacés, notamment à Huy, Vilvoorde, etc.

L’annonce d’une restructuration chez DreamLand et Dreambaby, diffusée mercredi matin par le groupe Colruyt, a pris le personnel, tout comme les syndicats, de court. Une réunion du groupe Colruyt a eu lieu hier lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire.

D’ailleurs, celui de Vilvoorde n’avait rouvert qu’il y a à peine un an, après un déménagement. « L’annonce de cette fermeture est bizarre », réagit l’échevin Didier Cortois auprès du Nieuwsblad. « C’est vraiment une institution à Vilvorde, et c’est bien sûr une tragédie pour les personnes qui y travaillent. Il reste à voir ce que l’acquéreur a en réserve pour le Dreamland. Je suis méfiant. Je pense qu’aujourd’hui, aucune chaîne de ce type n’est à l’abri. Dreambaby est victime de l’essor des ventes en ligne, où l’emplacement d’un magasin n’a plus d’importance. »