Du changement pour les clients Amazon Prime Video: la plateforme annonce de nouvelles fonctionnalités

Vous pourrez ainsi avoir accès à ces catalogues et profiter des films hollywoodiens sur MGM, de spectacles et documentaires sur Hayu, de séries LGBTQI+ sur OUTtv ou encore de faire du karaoké grâce à Stingray Karaoke.

Prime Vidéo annonce du changement, de nouvelles chaînes seront disponibles. Les clients abonnés à Prime en Belgique peuvent désormais s’abonner à de nouvelles chaînes via le Prime Video Store. Elles comprennent Hayu, MGM et OUTtv.

Cette nouvelle fonctionnalité vient s’ajouter à la sélection de films et d’émissions populaires, disponibles sur Prime Video, grâce à l’abonnement Prime, y compris les séries et films Amazon Original tels que Le Seigneur des Anneaux : Les anneaux du pouvoir, Tom Clancy’s Jack Ryan, The Boys, LOL : Qui Rit, Sort !, Cœurs Noirs et Hawa.