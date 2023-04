Mauvaise nouvelle pour les visiteurs de Disneyland Paris: il sera peut-être déjà trop tard…

Se rendre à Disney en train est souvent une solution privilégiée tant l’arrivée en gare de Marne-la-Vallée, juste en face du parc, est simple. Mais si vous utilisez ce service au départ de Londres, ce ne sera plus possible. En effet, la compagnie ferroviaire internationale a déclaré qu’elle souhaitait concentrer ses services sur les « itinéraires principaux », ce qui entraînera la suppression de la ligne directe vers Disneyland Paris au départ de Londres.

La réduction du service des trains est notamment due à un redressement financier. « Nous avons pris la décision de ne pas exploiter le service direct Disney entre Londres et Marne-la-Vallée à l’été 2023. Alors que nous continuons à nous remettre financièrement de la pandémie et à surveiller les développements du système d’entrée-sortie de l’UE proposé, nous devons nous concentrer sur nos routes principales pour nous assurer que nous pouvons continuer à fournir le haut niveau de service et d’expérience que nos clients attendent à juste titre. « Les passagers peuvent toujours profiter des trains à grande vitesse entre Londres et Disneyland Paris, via Paris ou Lille. Cette décision s’applique à partir du 5 juin 2023, et comme les billets ne sont pas encore en vente au-delà de cette date, les réservations des clients existants ne seront pas affectées », déclare le porte-parole d’Eurostar au Sun.