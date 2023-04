Les agriculteurs craignent l’arrivée de la punaise diabolique en Belgique: «En Italie, les dégâts se comptent en millions d’euros»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À cause du réchauffement climatique, de plus en plus d’espèces exotiques envahissantes foulent le sol belge. Si de nombreux exemples bien connus viennent facilement en tête comme le frelon asiatique ou le moustique tigre, d’autres, moins connues pourraient causer des ravages.

C’est le cas de la punaise diabolique qui s’attaque à de nombreuses cultures de fruit. Si pour l’instant, il n’existe pas encore de chiffres concernant son implantation en Belgique, les experts suspectent son arrivée aux alentour de 2020. Au département entomologie de l’Agro Bio Tech Gembloux, on est à l’affût.